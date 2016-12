foto Ap/Lapresse

16:51

- "Non ci può essere una soluzione politica alla crisi siriana se Assad continuerà ad usare armi chimiche". Lo ha detto il segretario di Stato americano, John Kerry, sottolineando come gli Usa aspettino di conoscere il piano russo sulla consegna dell'arsenale chimico di Damasco. "Ma non possiamo aspettare a lungo", ha incalzato. "Non abbiamo altra scelta che rispondere al regime di Assad", ha aggiunto Kerry.