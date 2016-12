Yemen, morta la sposa bambina: è polemica

15:49 - E' morta nella sua infanzia, a 8 anni, dissanguata per le ferite interne, dopo la prima notte di nozze. Si chiamava Rawan la sposa bambina dello Yemen, i suoi genitori l'avevano data in cambio di soldi a un uomo cinque volte più vecchio di lei. La notizia è trapelata sulla stampa locale e poi rimbalzata su quella internazionale attraverso un giornalista yemenita. Sembra che le autorità locali neghino l'orrore di questa vicenda, ma ci sarebbero testimoni pronti a parlare. C'è anche un gruppo di attivisti locali che si è mosso perché sia fatta giustizia, per chiedere che il marito e i genitori della piccola vittima vengano arrestati e processati. Il dramma si è consumato nella cittadina di Hardh in una zona tribale al nord dello Yemen.