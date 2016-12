Amsterdam, scoperto nuovo Van Gogh

12:00 - L'annuncio proviene dal celebre Museo di Amsterdam dedicato a Van Gogh. La tela si chiama "Tramonto a Montmajour" e risale al 1888, il periodo in cui il geniale postimpressionista olandese si trovava ad Arles. Riproduce, appunto, un'atmosfera crepuscolare nella campagna della Provenza, con i classici vigneti, la rocca e l'abbazia benedettina di Montmajour sullo sfondo. E' la prima tela dell'autore dei Girasoli scoperta "ex novo" dal 1928. Il direttore del museo, Axel Rüger, l'ha descritta come "esperienza che si vive una sola volta nella vita". "E' già una rarità il fatto stesso di poter aggiungere un nuovo pezzo all'opera dell'artista - ha aggiunto Rüger -. Ma quel che rende la scoperta ancor più eccezionale è che siamo di fronte a un lavoro di transizione, a un dipinto di grandi dimensioni, del periodo in cui l'artista era al culmine della carriera. Un evento di tale portata non s'era mai avuto nella storia del Van Gogh Museum". ECCO LE IMMAGINI DELL'OPERA