Norvegia, dopo 8 anni la destra vince le elezioni

09:13 - La coalizione di centrodestra guidata da Erna Solberg ha vinto le elezioni politiche in Norvegia. Si tratta di un "successo elettorale storico", ha affermato la stessa Solberg. Sconfitta l'alleanza di centrosinistra guidata dal premier uscente laburista, Jens Stoltenberg, che ha riconosciuto il successo della destra e ha annunciato le proprie dimissioni.

Chiamati alle prime elezioni legislative dopo la strage di Utoya, i norvegesi, come ampiamente previsto dai sondaggi, hanno scalzato dal potere il progressista Stoltenberg che li aveva guidati per 8 anni, incoronando i Conservatori guidati dalla Solber, la quale si appresta a fare un governo in coalizione anche con il partito populista anti-immigrati. Si tratta della formazione alla quale nel 1999 aderì l'autore del doppio attentato del 22 luglio 2011, Anders Behring Breivik.