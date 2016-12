foto Ansa

00:41

- "Se reale, è uno sviluppo potenzialmente positivo". Così il presidente americano, Barack Obama, in un'intervista alla Cnn ha commentato la proposta russa a Damasco di consegnare il proprio arsenale chimico alla comunità internazionale. "Seguiremo ogni via diplomatica - ha aggiunto - ma il problema non è aver fiducia, ma verificare la loro validità. Capire se fanno sul serio. Non vogliamo tattiche dilatorie che riportino a una situazione di stallo".