23:14

- Nuovi guai per George Zimmerman, il vigilante di quartiere assolto per legittima difesa dall'omicidio del giovane di colore Trayvon Martin in uno dei più controversi processi di questi anni negli Usa. L'uomo è stato fermato dalla polizia dopo che sua moglie, da cui è separato, lo ha denunciato per minacce a mano armata.