foto Ansa

18:42

- I 5 mesi di prigionia in Siria, per l'inviato de La Stampa, Domenico Quirico, "sono stati mesi molto duri, siamo stati picchiati quotidianamente, abbiamo subito due false esecuzioni". Da Fiumicino, in partenza per Torino, aggiunge: "Siamo stati trattati bene solo per un breve periodo in cui siamo stati affidati ad un gruppo di Al Qaeda". Poi, ha detto di essere stato venduto dall'Armata Siriana libera, il gruppo che ha innescato la rivoluzione.