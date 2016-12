foto Ap/Lapresse

13:55

- Il presidente siriano Bashar al Assad non esclude risposte con armi chimiche ad un eventuale raid occidentale, ma non da parte del regime. In una intervista a Charlie Rose della Pbs (tv pubblica Usa), Assad ha detto che questa rappresaglia scatterebbe se "i ribelli o i terroristi in quella regione o altri gruppo le posseggono. Potrebbe succedere, non lo so. Non invento storie".