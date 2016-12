foto Afp

09:04

- Quattordici persone sono rimaste lievemente ferite all'aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok, in Thailandia, durante l'atterraggio di un volo Thai Airways proveniente da Guangzhou (Cina). Non appena il velivolo ha toccato terra il carrello ha ceduto e l'aereo, un Airbus 330-300 che trasportava 288 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio, ha derapato sulla pista per qualche centinaio di metri. I passeggeri sono stati evacuati con gli scivoli di emergenza.