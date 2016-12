foto Ap/Lapresse

08:03

- Almeno 26 persone sono morte in violenti scontri etnici e religiosi avvenuti negli ultimi due giorni in Uttar Pradesh, il più grande Stato situato nel nord dell'India. Secondo quanto riferito dal "The India Express", le violenze sono scoppiate in diversi villaggi agricoli nei pressi della città di Muzaffarnagar. Tra le vittime ci sono anche un cameraman e un giornalista locale.