foto Ansa

01:11

- "Ho cercato di raccontare la rivoluzione siriana, ma può essere che questa rivoluzione mi abbia tradito. Non è più la rivoluzione laica di Aleppo, è diventata un'altra cosa". Lo ha dichiarato il reporter italiano Domenico Quirico in una breve battuta con i giornalisti che lo attendevano all'aeroporto di Ciampino subito dopo l'atterraggio. L'inviato ha inoltre detto di aver a malapena saputo che in Italia era cambiato il presidente della Repubblica.