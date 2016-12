foto Dal Web

- "Sì, ho avuto paura". Lo ha detto l'inviato della Stampa, Domenico Quirico, poco dopo il suo rientro in Italia all'aeroporto di Ciampino, a Roma. "Non sono stato trattato bene", ha aggiunto il reporter, che in questi cinque mesi ha dichiarato di aver vissuto come "su Marte", isolato dal mondo esterno. Quirico, in buone condizioni anche se stanco, è sceso dall'aereo ed ha abbracciato il ministro degli Esteri, Emma Bonino.