- Domenico Quirico è provato ma in buona salute: lo riferiscono fonti dell'Unità di crisi della Farnesina, secondo cui non dovrebbe essere necessaria l'ambulanza per portare a Roma il reporter, il cui arrivo è previsto alle 00:30. L'inviato della Stampa, liberato in Siria dopo 5 mesi di prigionia, sarà ascoltato in Procura a Roma, prima di raggiungere la sua famiglia a Govone, in provincia di Cuneo.