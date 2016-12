foto Ansa

21:53

- Il premier, Enrico Letta, ha espresso alla famiglia di Domenico Quirico e al direttore de La Stampa, Mario Calabresi, la sua più viva soddisfazione per la liberazione del giornalista. "La speranza non era mai venuta meno e vengono ora coronati dal successo tutti gli sforzi". Anche Giorgio Napolitano ha espresso "vivissimo apprezzamento per l'impegno dispiegato dal ministro Emma Bonino, dal ministero degli Esteri e dai Servizi per il successo".