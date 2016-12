foto Web

- Un'azione in Siria è "necessaria, anche come deterrente per "Iran, Corea del Nord e altri potenziali aggressori". Lo afferma l'ex direttore della Cia, David Petraues, invitando il Congresso a dire sì alla mozione su Damasco del presidente Barack Obama. "Se il Congresso non approverà la richiesta, ci saranno conseguenze serie non solo in Medio Oriente ma nel mondo", spiega Petraues.