foto Afp

07:32

- I principali movimenti separatisti del Kashmir hanno indetto una nuova giornata di sciopero, in segno di protesta per l'uccisione di quattro persone nella città meridionale di Shopian in uno scontro con la polizia. Le forze di sicurezza si difendono e sostengono di aver dovuto rispondere energicamente ad un gruppo di persone che aveva aperto il fuoco contro di loro.