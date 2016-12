Gb, il principe Andrea fermato dalla polizia nella residenza reale. Accettate le scuse dei vertici

foto Dal Web 15:52 - Piccola disavventura per il principe Andrea a Londra. Il terzogenito della regina, 53 anni, è stato fermato e identificato dalla polizia mentre faceva una passeggiata nel parco della residenza. Ben presto sono arrivate le scuse da parte dei vertici, accettate dal principe, che ha commentato: "La polizia ha un compito difficile nel garantire la sicurezza, e talvolta semplicemente si sbaglia". - Piccola disavventura per il principe Andrea a Londra. Il terzogenito della regina, 53 anni, è stato fermato e identificato dalla polizia mentre faceva una passeggiata nel parco della residenza. Ben presto sono arrivate le scuse da parte dei vertici, accettate dal principe, che ha commentato: "La polizia ha un compito difficile nel garantire la sicurezza, e talvolta semplicemente si sbaglia".

La ricostruzione - Secondo un giornale britannico, i poliziotti avrebbero puntato le pistole contro il Duca di York e gli avrebbero intimato di stendersi a terra. Un portavoce di Scotland Yard ha però negato che siano state usate le armi o la forza.



Episodio comunque sgradevole per un membro della Casa reale, che siano state usate le armi o no. In ogni caso, tutto è dovuto con tutta probabilità alle rafrforzate misure di sicurezza intorno a Buckingham Palace, dopo che un uomo aveva tentato lunedì di fare irruzione a palazzo. L'episodio dell'identificazione del principe Andrea risale invece a mercoledì 4 settembre.