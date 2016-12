foto Donnavventura

06:00

- La commissione elettorale della Cambogia ha confermato la vittoria alle elezioni legislative del partito del premier Hun Sen, accusato di brogli da parte dell'opposizione, che è anche scesa in piazza per questo. Il Partito del popolo cambogiano di Hun Sen conserva la maggioranza in parlamento con 68 seggi, contro i 55 del Partito della salvezza nazionale della Cambogia di Sam Rainsy.