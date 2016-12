foto Reuters

- Due civili e due poliziotti sono rimasti vittime di nuovi episodi di violenza in Iraq. A Taji (nord), un uomo si è fatto saltare in aria dopo essere riuscito ad entrare all'interno di un ufficio del Comune, uccidendo un poliziotto. A Mosul è rimasto ucciso un sottoufficiale di polizia in un altro attentato, mentre nelle città di Baquba e Touz Khurmatu, uomini armati hanno assassinato un impiegato del ministero delle finanze e un altro civile.