Sudafrica, incidente terrificante: 22 morti

15:14 - Spaventoso incidente a Durban, Sudafrica: sono le 19 di giovedì pomeriggio, il traffico è intenso e un conducente rallenta in vista di un semaforo rosso. A bordo ha una videocamera, che riprende la terrificante scena: scatta il verde, il furgone che lo precede parte ma viene travolto, insieme ad altri due minibus e una vettura, da un tir in folle corsa. Secondo le prime ricostruzioni, la causa del disastro sarebbe un guasto ai freni del camion.

Secondo quanto riporta il sito eNCA.com, le vittime dell’incidente sono 22, mentre inizialmente si era parlato di 27 morti. Altre sette persone sono in condizioni critiche.