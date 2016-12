foto LaPresse

14:25

- "L'Italia ha un'alleanza strategica con gli Usa, ma mantiene una differenza sul metodo di reazione in Siria". Così il ministro degli Esteri, Emma Bonino, che definisce "impensabile" un'azione militare senza l'Onu. E l'alto rappresentante Ue per la politica estera, Catherine Ashton, spiega che "gli europei sono per una risposta forte all'attacco chimico". Intanto anche la Germania ha sottoscritto il documento anti-Assad già firmato da undici Paesi del G20.