11:55

- Ad agosto sono 27 i barconi partiti dalla Libia verso le coste italiane, con a bordo 3.044 persone di diverse nazionalità: eritrea, etiope e somala. Le stime sono fornite dell'Alto Commissariato Onu per i Rifugiati. La guardia costiera libica, aggiunge l'Unhcr, avrebbe inoltre intercettato un ulteriore numero non identificato di barconi e i sopravvissuti a bordo sono stati in seguito detenuti per aver lasciato il Paese illegalmente.