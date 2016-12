Siria, Iran avverte Usa: "Pronti a rappresaglia"

foto Afp Correlati Siria, Obama e Putin sempre lontani

11:14 - In caso di un attacco americano in Siria, l'Iran sarebbe pronto a una rappresaglia contro l'ambasciata Usa a Baghdad. Secondo molti media americani, l'intelligence avrebbe intercettato un messaggio del capo della Qods Force, il braccio paramilitare della Guardia Rivoluzionaria di Teheran. Un ordine chiarissimo: prepararsi a rispondere con operazioni militari in Iraq se Obama dovesse attaccare Assad.

Inoltre, secondo altre fonti, le stesse milizie sciite presenti in tutto l'Iraq avrebbero minacciato una sollevazione armata in tutto il Paese contro centinaia di bersagli associati in qualche modo con la presenza americana.