foto Reuters

06:40

- E' partita Ladee, la missione Nasa diretta alla Luna. La sonda, destinata a studiare la debolissima atmosfera lunare, è stat alanciata con un razzo Minotaur (ex missile balistico riconvertito) dalla base americana di Wallops Island, in Virginia. Ladee (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) ha lo scopo di trovare risposte sul processo di formazione dei pianeti.