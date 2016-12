foto Da video

22:05

- "Ho ucciso un uomo". Questo il titolo di un filmato postato da un ragazzo di 22 anni dell'Ohio che ha scelto YouTube per confessare di essere responsabile della morte di un veterano della Marina in un incidente stradale: "Il mio nome è Matthew Cordle, e il 22 giugno 2013 ho colpito e ucciso Vincent Canzani", afferma nel video. Cordle dice di essersi messo alla guida "dopo aver bevuto" e per questo ha causato l'incidente, nei pressi di Columbus, in Ohio.