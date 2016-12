foto Ap/Lapresse

21:32

- "Tutte le alternative all'azione militare in Siria sono state esaurite": lo ha detto l'ambasciatrice Usa all'Onu, Samantha Power, parlando al Center for American Progress a Washington. "Il presidente siriano Bashar al Assad ha solo intaccato la sua enorme scorta di armi chimiche con l'attacco del 21 agosto", ha aggiunto. "I costi di un mancato intervento, come ritiene il presidente Obama, sono di gran lunga maggiori dei rischi di andare avanti".