- Il bodyguard delle star, Norman Oosterbroek, ex guardia del corpo del presidente sudafricano Nelson Mandela, della cantante Lady Gaga e del rapper Jay-Z, è morto a Miami, in Florida, dopo essere stato colpito dagli agenti della polizia con il taser. L'uomo, di 43 anni, chiamato "il gigante olandese", aveva cercato di entrare nudo in un'abitazione del suo quartiere. Una vicina lo ha notato e ha chiamato le forze dell'ordine.