foto Ansa

18:42

- La risoluzione sui raid in Siria è arrivata formalmente al Senato americano. Ora sarà messa ai voti a partire da mercoledì 11 settembre. Si tratta di un primo voto procedurale, in cui i no cercheranno di ottenere più di 40 consensi per bloccare, di fatto, il provvedimento della Casa Bianca. Il testo prevede un limite all'operazione di 90 giorni e il divieto di inviare truppe di terra.