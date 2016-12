foto Ansa

17:15

- Nel caso in cui scattasse l'intervento militare contro la Siria, la Russia continuerebbe ad aiutare Damasco "come ha fatto finora". Lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin in conferenza stampa al G20 di San Pietroburgo. Il capo del Cremlino ha spiegato che Mosca non fermerà le forniture di armi e di fondi, rafforzando la cooperazione umanitaria.