foto Ansa

16:35

- "Il regime di Assad, con il suo uso di armi chimiche, è una minaccia per la pace e la sicurezza mondiale e per i Paesi vicini". Così Barack Obama si è rivolto ai giornalisti alla conferenza stampa di chiusura del G20, annunciando: "Martedì palerò dalla Casa Bianca al popolo americano". "Se non si risponderà alla Siria - ha avvertito poi il presidente Usa - gli Stati canaglia penseranno di poter usare armi chimiche senza conseguenze".