"Gb è un'isoletta": tensione tra Londra e Mosca

- "Un'isoletta alla quale nessuno dà ascolto". In questi termini il portavoce di Vladimir Putin, Dimitri Peskov, si è espresso nei giorni scorsi riferendosi nientemeno che alla Gran Bretagna. Una gaffes che potrebbe causare tensioni diplomatiche tra i due Paesi, nonostante la pronta smentita arrivata dal Cremlino. Decisa la risposta del primo ministro inglese, David Cameron: "La Gran Bretagna non è un'isoletta, ma un ex impero dalla storia gloriosa".

All’immediata richiesta di chiarimenti da parte del governo britannico circa l'infausta uscita è seguito il commento dello stesso portavoce di Putin: Peskov si è detto sorpreso della notizia ed ha respinto ogni accusa a suo carico, specificando di non aver mai pronunciato quelle parole e che non si immagina nemmeno da quale fonte possano provenire.



La smentita non è bastata, però, a fermare il fervore patriottico di Cameron che ha risposto con decisione alla presunta frase di scherno: “Tengo a precisare - ha detto il premier - che la Gran Bretagna sarà pure una piccola isola, ma è un Paese dal passato glorioso che ha contribuito a liberare l’Europa dal fascismo, si è battuto per l’abolizione della schiavitù, ha inventato molte cose che valeva la pena inventare e che ancora oggi è espressione di arte, letteratura e musica che deliziano il mondo intero”.