foto Ap/Lapresse

14:40

- Il personale "non essenziale" dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Beirut è stato evacuato in seguito a "minacce". Lo comunica una nota della sede diplomatica. I dipendenti non d'emergenza e i familiari sono rientrati in patria in seguito a "minacce alle missioni diplomatiche americane e al loro personale", recita una nota diffusa sul sito dell'ambasciata. Intanto, Washington ha raccomandato ai cittadini americani di evitare il Libano e la Turchia.