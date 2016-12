foto Twitter

- Ancora alta tensione in Egitto per quello che si prospetta come un nuovo venerdì di proteste da parte dei pro-Morsi. I cingolati M113 dell'esercito egiziano presidiano in forze i centri nevralgici del Cairo, e delle principali città del Paese. A Tahrir i tank si sono posizionati sulle strade di accesso alla piazza. Massicce misure di sicurezza anche nei pressi del ministero dell'Interno, all'indomani dell'attentato contro il ministro Ibrahim.