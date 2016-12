foto Ansa

18:25

- "Con tutta la mia forza, chiedo alle parti in conflitto di non chiudersi nei propri interessi". L'ennesimo appello di Papa Francesco per scongiurare uno scontro militare in Siria arriva via Twitter. Il Santo Padre lo ha inviato collegandolo alla hashtag #prayforpeace, creata in occasione della giornata di digiuno e di preghiera per la pace in Siria, indetta dal pontefice per sabato.