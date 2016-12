foto Ansa

17:32

- Mosca ribadisce la sua volontà di andare avanti sulla via della pace nella questione siriana. Ad assicurarlo è il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, a margine del G20. "Se fosse vero - dice - che il Papa ha chiesto a Putin di continuare i suoi sforzi per una soluzione pacifica del conflitto siriano, risponderemmo che questo sforzo continuerà". Peskov precisa però che il Cremlino non può confermare che quella lettera sia stata ricevuta.