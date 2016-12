foto Ansa

14:00

- Sulla questione Siria la "preoccupazione italiana è al massimo", e il G20 è "l'ultima occasione perché si trovino soluzioni negoziate e politiche". Ciononostante, senza il via libera dell'Onu l'Italia, ribadisce il presidente del Consiglio, Enrico Letta, non andrà in Siria. "Comprendiamo" l'atteggiamento di Obama, spiega, ma senza un avallo delle Nazioni Unite l'Italia è "impossibilitata" a intervenire.