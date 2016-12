foto Ansa

13:00

- Papa Francesco ha rivolto un "sentito appello" ai leader riuniti al G20 di San Pietroburgo affinché si trovi "una soluzione che impedisca un massacro in Siria". In una lettera a Vladimir Putin in quanto presidente del summit, il Pontefice ha chiesto che "nessuno resti inerte" ed ha espresso con forza un auspicio per la pace.