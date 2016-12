foto Ap/Lapresse

- Non ci sarà alcun "incontro a margine" del G20 tra il presidente statunitense Barack Obama e il leader russo Vladimir Putin. Lo ha riferito Dmitri Peskov, portavoce del leader del Cremlino, ai giornalisti a San Pietroburgo. I leader di Russia e Stati Uniti "in un modo o nell'altro si parleranno" durante il summit, ha detto Peskov, ma una "riunione separata non è prevista".