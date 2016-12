foto Ap/Lapresse

- Lo speaker della Camera Usa, John Boehner, ha respinto una richiesta dell'ambasciata russa a Washington di un incontro per parlare della crisi in Siria. Un portavoce dell'ambasciata aveva in precedenza affermato che una richiesta ufficiale per un incontro con i leader del Congresso era stata inviata a Capitol Hill, e aveva aggiunto che a Mosca è stato deciso che la delegazione sarà formata da membri della Parlamento russo.