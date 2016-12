foto Ansa

23:56

- "Ci congratuliamo con il Senato per essersi mosso rapidamente e per aver superato le divisioni di partito in nome della nostra sicurezza nazionale". Lo scrive la Casa Bianca dopo il voto della Commissione Esteri sulla Siria. Oltre a prevenire in futuro l'uso di armi chimiche, spiega Washington, con l'intervento "si persegue una strategia più ampia di rafforzamento dell'opposizione per accelerare una transizione politica in Siria".