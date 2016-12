foto Dal Web

20:28

- Due navi militari, il cacciatorpediniere Andrea Doria e la fregata Maestrale, sono salpate nelle ore scorse da Taranto per dirigersi al largo delle coste libanesi. Scopo della missione, secondo quanto si è appreso, quello di tutelare le truppe italiane della forza Unifil, presenti in Libano, in caso di conflitto siriano.