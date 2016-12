foto Reuters

- Uno studente di 16 anni è morto per le coltellate ricevute durante una rissa alla Spring High School di Houston, Texas. La vittima è un ragazzo di colore, Joshua Broussard. Tre suoi compagni di scuola sono stati arrestati. Un altro 16enne è ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni stanno migliorando. Altri due ragazzi sono stati feriti lievemente. La rissa, di cui non si conoscono i motivi, è avvenuta prima dell'inizio delle lezioni.