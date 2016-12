foto Ap/Lapresse

17:14

- La Francia prevede un'azione "ferma e proporzionata in Siria, ma non si tratterà mai di inviare truppe sul terreno". Lo ha assicurato il premier Jean-Marc Ayrault nel corso di un intervento all'Assemblea nazionale di Parigi. "Non agire contro le armi chimiche di Damasco - ha poi spiegato - vorrebbe dire inviare un messaggio di debolezza nei riguardi del programma nucleare iraniano".