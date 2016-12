foto Ap/Lapresse

15:40

- Il governo siriano è pronto a respingere qualsiasi imminente raid americano e delle forze alleate. A renderlo noto il viceministro degli Esteri, Faysal Moqdad, che ha ribadito: "Non ci piegheremo nemmeno se ci fosse la terza guerra mondiale". "Prenderemo in considerazione tutte le misure possibili per rispondere agli attacchi dell'Occidente", ha aggiunto. "Ma non diremo quali", ha concluso.