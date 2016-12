foto Afp

09:13

- Il presidente russo, Vladimir Putin, avverte ancora una volta gli Stati Uniti e i loro alleati di non intraprendere passi unilaterali in Siria senza l'approvazione dell'Onu. L'uso della forza verso uno Stato sovrano, sottolinea, è "inammissibile" per il diritto internazionale e va considerato come "un atto di aggressione". Putin ha poi precisato che il contratto per i missili promessi a Damasco dalla Russia è stata congelato ma non interrotto.