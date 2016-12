foto Ap/Lapresse

- Un forte terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato in Giappone, con epicentro a est dell'arcipelago e a 600 chilometria sud di Tokyo, nell'Oceano Pacifico. La Japan Meteorologial Agency (Jma) non ha lanciato alcun allarme tsunami dopo la scossa, avvertita in modo netto nella capitale, mentre al momento non risultano esserci danni a persone o cose.