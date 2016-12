foto Ap/Lapresse

19:34

- "L'uso delle armi è legale solamente per la propria difesa o con il via libera del Consiglio di Sicurezza dell'Onu". Lo ha detto il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, parlando dell'ipotesi di un intervento militare in Siria da parte degli Stati Uniti. Se il regime di Assad ha utilizzato armi chimiche, ha aggiunto Ban, "il Consiglio di Sicurezza deve mostrare unità e decidere le misure" per intervenire.