foto Ap/Lapresse

18:20

- "E' necessario rispondere all'attacco con armi chimiche in Siria e solo gli Stati Uniti hanno la capacità di fermare Assad". Lo ha affermato lo speaker repubblicano, John Boehner, che ha quindi invitato i suoi colleghi ad appoggiare la richiesta di via libera al raid in tempi brevi avanzata dal presidente Obama. Anche la leader dei democratici, Nancy Pelosi, si è detta convinta che il presidente avrà il nullaosta del Congresso.