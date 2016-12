foto Ansa

17:19

- "Se il Congresso americano non approverà il raid in Siria, la Francia non agirà da sola". Lo ha detto il capo dell'Eliseo, Francois Hollande, che è convinto serva una coalizione per intervenire contro il regime di Assad. Il presidente francese si è poi detto fiducioso che l'Europa si unirà sulla questione siriana.