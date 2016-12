foto Ansa

16:14

- Barack Obama è convinto che il Congresso darà il suo ok a un intervento militare in Siria e si augura che "il voto arrivi in tempi brevi". Inoltre, il presidente statunitense è certo che un'operazione militare contro Damasco riuscirà ad a indebolire il regime di Assad e la disponibilità di armi chimiche, mentre assicura che gli Usa hanno pronta una strategia per rafforzare l'opposizione siriana.